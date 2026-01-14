Российские туристы смогут использовать карту «Мир» в 10 зарубежных странах

В 2026 году российские туристы смогут использовать платежную карту «Мир» в 10 странах мира, в том числе дальнего зарубежья. В некоторых из них этим способом можно расплачиваться почти без ограничений, в других – только в отдельных банках или туристических зонах.

По данным туроператоров и финансовых экспертов, которых опросило РИА «Новости», «Мир» принимают повсеместно в Беларуси, Абхазии и на Кубе. Российской картой можно без проблем расплачиваться в белорусских магазинах, кафе и отелях, а также снимать наличные в банкоматах. Работают и бесконтактные платежи, включая Mir Pay. В Абхазии ситуация похожая: «Мир» принимают почти все терминалы и банкоматы, хотя бесконтактная оплата встречается реже. На Кубе картой тоже можно пользоваться достаточно свободно, но есть нюансы – при проведении операций часто требуются подписи на чеке, а цены в туристических местах нередко указываются в долларах, что может сбивать с толку.

В ряде стран карта «Мир» работает с ограничениями. Например, в Армении ею можно пользоваться в основном через терминалы одного банка – ВТБ Армения. Это значит, что оплата возможна не в каждом магазине, а только там, где установлен нужный терминал. В Азербайджане «Мир» принимают в отделениях ВТБ Азербайджан, в основном в Баку и на курорте Sea Breeze. Во Вьетнаме расчеты возможны через ограниченную сеть терминалов одного банка, и туристы часто отмечают, что такие точки сложно найти, а курс конвертации рублей в местную валюту бывает невыгодным.

В Казахстане можно снять наличные в банкоматах отдельных банков, но расплатиться в магазинах получается редко. В Лаосе система работает в тестовом режиме, а в Венесуэле карту принимают в основном в туристических местах, при этом в обычных магазинах и кафе она часто оказывается бесполезной.

Отдельного внимания заслуживает оплата через QR-коды и мобильные приложения российских банков. В Киргизии, Таджикистане и Турции этот способ иногда работает даже там, где нет терминалов «Мир».

Вместе с тем специалисты советуют не полагаться только на карту «Мир» во время поездок за границу. Из-за ограниченного числа терминалов, возможных технических сбоев и не самого выгодного курса обмена лучше иметь при себе наличные – доллары, евро или местную валюту.