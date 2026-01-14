Популярные пляжи Фукуока внезапно стали непригодными для купания

Один из самых популярных пляжей Фукуока, Кхем, славящийся своей чистотой, внезапно неприятно удивил отдыхающих – вода у побережья стала зеленой от фитопланктона.

© tourdom.ru

«Зацвела и даже песок окрасился». «Ужас! Ребенок сказал: будто Шрек в воде искупался», – рассказывают туристы.

Аналогичная ситуация и на пляже Бай Сао, тоже расположенном на юго-востоке острова – в 15 минутах езды от Кхема. Отдыхающие недоумевают, еще в понедельник море там радовало идеальной прозрачностью, а вчера все изменилось: «Как вода за сутки стала такой? Там же даже водорослей не было».

Версии выдвигаются разные. Кто-то считает, что виноваты жара и безветрие – море в этой части острова неглубокое, поэтому одноклеточные цианобактерии размножаются стремительно. Другие уверены, что в прибрежную зону что-то слили – например, плохо очищенные сточные или канализационные воды.

Напомним, медики не рекомендуют заходить в «цветущую воду», так как сине-зеленые водоросли, создающие такой эффект, могут вырабатывать токсины, вызывающие аллергические реакции и отравление у людей и животных.

Сегодня ситуация улучшилась, но, судя по всему, ненамного.

«Вода грязная, серая, с запахом. Висит красный флаг – купаться нельзя», – сообщают в турчатах о ситуации на Кхеме.

Но некоторые не видят проблемы:

«Когда заходишь – мутно, а дальше проходишь – там хорошо и прозрачно».

Опытные путешественники считают, что южное и восточное побережье Фукуока вообще неудачный выбор для января:

«До апреля несезон. Ветер, море постоянно приносит грязь. Сейчас лучше ехать на запад и север».

Но и в этих частях острова, как оказалось, не все благополучно. Например, в районе известного пляжа курортного комплекса Grand World 12 января прорвало канализацию. Очевидцы рассказывают, что расположенная рядом небольшая речушка – обычно прозрачная и без запаха – превратилась в широкий бурный поток:

«Вонь жуткая на половину пляжа, вода мутная, зелено-коричневая… И все это в море».

К сегодняшнему дню прибрежная акватория очистилась, но многие туристы все равно боятся купаться.

Ранее TourDom.ru писал, что отдых на вьетнамском курорте резко подорожал в канун китайского Нового года.