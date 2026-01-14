На отдыхающих в Кении российских туристов нападают с мачете

Сразу несколько российских туристов за последние недели стали жертвами бандитских нападений во время отдыха в Кении. Преступники при атаках использовали мачете. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на рассказы самих путешественников.

По данным издания, одной из жертв стала россиянка Марина, отдыхавшая в городе Малинди. Инцидент произошел, когда она возвращалась на скутере из бара вместе с местным водителем. Их транспортное средство преследовали два мотоцикла. Один из нападавших попытался вырвать у девушки рюкзак, а второй нанес удар мачете по руке водителя, что привело к падению скутера на высокой скорости.

Как отмечает пострадавшая, все случилось неподалеку от местной больницы. Охрана медицинского учреждения спугнула преступников, после чего пострадавшим оперативно оказали помощь в круглосуточном травмпункте.

Со слов Марины, это не единичный подобный инцидент. Недавно были зафиксированы как минимум два аналогичных нападения: на местную пару и на другую российскую туристку, выходившую из бара в городе Накуру. Во всех эпизодах злоумышленники использовали мачете с целью ограбления.

После череды инцидентов кенийские власти задержали 13 человек, предположительно связанных с местной организованной группировкой. Однако, по мнению пострадавших, реальная численность преступного сообщества может быть значительно выше.