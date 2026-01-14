Эксперт рассказал, что будет с ценами на отдых в Турции

В предстоящем сезоне стоимость отдыха в Турции для россиян может немного снизиться, при этом резких ценовых скачков не ожидается, сообщил РИА «Новости» турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. По его оценке, после трех лет заметного подорожания рынок выходит на более устойчивую траекторию, что связано с уровнем инфляция в Турции. В 2026 году, по прогнозам Минфина, она составит 19%. Рост курсов валют будет ниже этого показателя, поэтому для туристической отрасли наступивший год может пройти спокойнее, чем предыдущий, отметил эксперт. Несмотря на то что отдых в Турции остается заметно дороже, чем до 2022 года, в нынешнем сезоне туристы не столкнутся с шокирующим уровнем цен, уверен Эрчин.

Ценовая динамика отражается на потребительском спросе. В Анталье фиксируется рост раннего бронирования со стороны россиян, говорил ранее представитель турсектора, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, российские туристы адаптировались к постепенному подорожанию предложения в Турции. Роль российского рынка в Анталье остается ключевой. Туристы из нашей страны формируют около 25% туристического потока в этом курортном городе.