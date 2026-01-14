В роскошной лагуне пираньи начали набрасываться на купальщиков

На женщину напала пиранья во время купания в лагуне частного клуба в Бразилии. Это уже десятый подобный случай за последние недели, что заставило власти выпустить предупреждение и временно закрыть часть водоёма.

© Московский Комсомолец

Идиллическое купание в прозрачной воде Лагоа-Нова, лагуны на территории частного клуба в бразильском штате Эспириту-Санту, обернулось для студентки Райаны Лейте Лойолы болезненным потрясением. Сообщается, что она провела в воде всего около пяти минут, когда почувствовала резкий укус в ногу. Как выяснилось, её атаковала пиранья. Муж помог женщине выбраться на берег, где ей оказали первую помощь.

Этот инцидент стал далеко не первым — по данным местных властей, за последние недели в этой обычно спокойной лагуне было зафиксировано не менее десяти укусов пираний. Серия нападений вынудила муниципальный департамент охраны окружающей города Линьярес срочно отправить на место экспертов и обязать владельца клуба принять меры предосторожности.

Часть лагуны была временно закрыта для купания на неделю, а населению рекомендовали избегать необорудованных участков и немедленно сообщать о любых происшествиях. Биологи, наблюдающие за районом, подтвердили присутствие пираний в Лагоа-Нова, но подчеркнули, что такие нападения нетипичны.

«Пираньи по своей природе агрессивны, но нападения на людей очень редки, — пояснил биолог Дэниел Мотта. — Обычно это связано с защитой гнезда или периодом размножения, когда рыбы становятся более активными и агрессивными».

Второй возможной причиной учёные называют экологический дисбаланс. Сокращение популяции их естественной добычи — более мелкой рыбы — из-за загрязнения или изменения среды обитания может заставить пираний проявлять больше интереса к необычным объектам, включая купальщиков. Власти также предупредили, что текущее время года совпадает с фазой размножения многих видов рыб, что усиливает их защитное поведение.

Трагический резонанс этим случаям придала недавняя гибель двухлетней девочки в штате Амазонас. В декабря 2025 маленькая Клара Витория провалилась в реку через дыру в полу дома на сваях и была буквально растерзана стаей пираний. Её вытащили с многочисленными укусами на шее, но спасти не успели. Инцидент расследуется, в том числе на предмет отсутствия ограждений.

Хотя это происшествие случилось в сотнях километров от Лагоа-Нова и в совершенно иных условиях (девочка упала непосредственно в реку, кишащую хищниками), оно напомнило общественности об агрессивном потенциале этих рыб. Однако эксперты спешат успокоить: массовые нападения пираний на людей в Бразилии — большая редкость, и чаще всего они происходят, когда рыбы защищают потомство или находятся в стрессовых условиях из-за нарушения экосистемы.

Рекомендации властей просты: в сезон размножения избегать купания в незнакомых или диких водоёмах, особенно если есть информация о присутствии пираний, и всегда следить за официальными предупреждениями.