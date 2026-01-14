Пассажиры спасли работника аэропорта, запертого в багажном отсеке самолета

© Вечерняя Москва

Работник аэропорта, оказавшийся случайно запертым в грузовом отсеке самолета Air Canada Rouge, был спасен пассажирами за несколько минут до взлета. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел 13 января в аэропорту Торонто. Пассажиры, сидевшие в хвостовой части воздушного судна, перед вылетом услышали крики и стук, доносившиеся из багажного отделения. Они немедленно сообщили об этом экипажу.

Позже командир корабля объяснил, что в отсеке оказался заблокирован сотрудник наземной службы. В официальном заявлении авиакомпания Air Canada подтвердила, что двери отсека закрылись случайно, когда грузчик находился внутри, в результате происшествия работник не пострадал, говорится в сообщении.

Сотрудника аэропорта Стамбула Али Челиктена забыли в багажном отсеке самолета, летевшего в Афины, при температуре минус 25 градусов. Он провел целый час на высоте 11–12 тысяч метров и чудом выжил, получив обморожение обеих ног.

Самолет с туристами на борту, следовавший из Парижа на Корсику, застрял в небе на 18 минут из-за уснувшего диспетчера аэропорта. Диспетчер ожидал опаздывающий рейс. Он остался один на вышке и уснул, из-за чего освещение на единственной взлетно-посадочной полосе не включилось.