Назван главный критерий российских туристов в Азии

Российские туристы все чаще выбирают для поездок в азиатском и ближневосточном направлении безвизовые и безопасные страны, заявил НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Россияне при поездках ориентируются на туристически привлекательные страны Азии и Ближнего Востока, шанс отдохнуть там с дисконтом будет вплоть до марта, сообщил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

На новогодние каникулы у российских туристов лидировали по популярности страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, хорошо продавались Турция и Куба, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Абсолютным лидером по темпам роста продаж стал Вьетнам: у туроператоров он взлетел на первые строчки рейтингов зарубежных направлений.

«Вьетнам, Китай, Таиланд российские туристы рассматривают потому, что это туристически привлекательные направления. Эти страны работают над тем, чтобы к ним ехало все больше туристов. У Лаоса, Мьянмы или Камбоджи такой туристической привлекательности нет. Буддистские храмы и слоники есть везде, рис везде растет, но туристическая привлекательность в первую очередь зависит от правительства страны, в том числе, что оно делает для безопасности или для отмены виз. Иностранному туристу должно быть комфортно, чтобы он чувствовал себя в чужой стране желанным», - рассказал Арзуманов.

До марта в азиатские и ближневосточные страны российские туристы смогут ездить по сравнительно привлекательным ценам.

«После Нового года, когда люди уже потратились на праздниках и у них денег нет, туристическому сообществу приходится завлекать туристов привлекательными ценами. Поэтому до марта можно отдыхать по приемлемым ценам, в том числе во Вьетнаме», - отметил гендиректор Tez Tour.

