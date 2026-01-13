Отдых на острове Боракай: как туристам из России добраться зимой на Филиппины

Отдых на Филиппинах – одно из экзотических зимних направлений. Рекордным обещает стать сезон-2025/2026 – туроператоры отмечают высокий спрос на островное государство. Узнали, какие правила въезда на остров Боракай действуют для туристов из России, в какую сумму обойдется проживание в отелях и сколько нужно денег на билеты. Корреспондент «ТурДома» побывал там в первой половине января.

Боракай: сколько стоит въезд на остров

Филиппины в 2026 году – безвизовая для россиян страна. Находиться здесь можно до 30 дней. Надо лишь пройти онлайн-регистрацию на eTravel, кстати, при выезде также там отмечаются. На Боракае своего аэропорта нет, зато на соседнем острове Панай их два. Ближайший – Катиклан, от него до порта Caticlan Jetty Port 10 минут на микроавтобусе с кондиционером – проезд в пересчете с филиппинского песо обойдется в 132 руб. (1 песо – 1,32 руб.) за место. Комбо-тариф сразу до отеля на Боракае стоит 1,4 тыс. руб. (включает 2 трансфера по суше, один по воде и обязательные платежи). Из аэропорта Калибо до парома ехать больше часа – на автобусе или такси (от 700 до 2 тыс. руб.).

Остров Боракай на Филиппинах имеет особый статус. Въезд для туристов – платный: на пристани надо внести в одну кассу 400 руб. – экологический сбор, в другую – 200 за услуги порта, затем приобрести билет на паром за 66 руб. (Кстати, при выезде опять придется заплатить terminal fee – те же 200 руб.). После переправы (10–12 мин.) – поездка на трицикле по главной улице острова. Это местный общественный транспорт. Цены указаны на стенде у остановки – от 20 до 66 руб. (15–50 песо). Такие же трехколесные машины работают как такси: водители просят от 260 руб. за проезд до ближайших отелей. Понять, где маршрутка, просто – на ней едут местные.

Отели Боракая: где поселиться с комфортом

Больше всего предложений – рядом с пляжем White Beach на западном побережье. Вдоль береговой линии есть отели и гестхаусы на любой бюджет. К примеру, ночь в Henann Lagoon Resort на середину января стоит от 7,8 тыс. руб., Mandarin Bay – от 11 тыс. Есть варианты подешевле. Улучшенный номер (40 кв. м) в Paradise Garden Resort был забронирован по 3,2 тыс. руб. за ночь с оплатой картой «Мир» через агрегатор. Бюджетные предложения для «аскетов» – от 1,5–1,7 тыс. руб. в сутки.

На восточном берегу напротив Белого пляжа – Bulabog Beach, где останавливаются любители серфинга и кайтинга, а также предпочитающие атмосферу тихого отдыха. Номер в отеле 7Stones Boracay – от 4 тыс. руб., в «пятерках» – от 16 тыс.

Как правильно выбрать отель на Боракае, чтобы отдых не был омрачен? Оценить условия: большинство гостиниц не имеет территории, лишь в немногих есть бассейны, бюджетный номерной фонд порой без собственных ванных комнат, иногда в комнате нет окна, отсутствует горячая вода. Может удивить минимализм в обстановке, когда нет ни полок, ни гардероба. О таких «мелочах» обычно рассказывают в отзывах.

На курортном острове отдыхают в основном гости из Китая и Кореи, как подсказали на ресепшене гостиницы. В руках тех, кто оформлялся, также были филиппинские паспорта – это, чаще всего, жители Манилы и Себу, где нет пляжей. В том же Paradise Garden повсеместно слышалась русская речь, еще больше россиян можно встретить на пляжном променаде.

Остров Боракай: где поесть и сколько стоит

В 4–5-звездочных отелях размещены рестораны с буфетами. Например, ланч стоит 850 руб., ужин – 1,3 тыс. с человека. Из экзотики – зажаренные целиком на углях молочные поросята – leche, среди напитков – лимонад со свежим огурцом.

Днем туристы перекусывают на пляжном променаде в многочисленных кафе, где готовят вторые блюда от 200–260 руб. Бургер стоит от 132 руб., смузи – 132–330 руб., рожок мягкого мороженного с фиолетовым наполнителем таро – 66 руб.

В ресторане по меню надо рассчитывать на чек от 2,5 тыс. на двоих. Алкогольные напитки увеличат эту сумму. В магазинах спиртное, как всегда, значительно дешевле. Пиво стоит 90–130 руб., местный ром – около 260 за литр, вода – от 27 руб. за бутылку.

Морепродукты подешевле покупают на местных рынках, например, на главной улице рядом с отелем Paradise Garden. Тигровые креветки предлагают по 2 тыс. руб. за кг, а которые поменьше – втрое дешевле, огромные лангусты – 6,3 тыс., а мидии – 132 руб. Там же все это и приготовят за 400 руб.

В тропической стране оказался скромный выбор фруктов, причем цены продавцы не выставляют – нужно спрашивать how much. В туристических местах за не самого лучшего качества манго попросили 330 руб. за кг, мангустины – 264, виноград – 730, а хурма по 66 руб. за штуку. Кое-где предлагали небольшие плоды дуриана и джекфрута.

Остров Боракай: развлечения на White Beach

Самое тусовочное место – Белый пляж. Во время отлива он увеличивается в 2–3 раза – в зависимости от рельефа, а при сильном приливе море подступает к кокосовым пальмам, что отделяют пляж от променада.

Особых забав нет – поиграть в мяч, да прокатиться на прозрачной пластмассой лодочке типа каноэ – 660 руб. за полчаса, сапборд – за 530. На морские прогулки туристы отправляются с понтона. На выбор – аутентичные филиппинские лодки с балансирами-поплавками по бокам. Днем стоимость места – от 1,3 тыс. руб. с включенным ланчем. На некоторых прогулочных судах установлена водная горка: в красивых местах делают остановки и предлагают искупаться.

Есть на курорте и гидроциклы – 5 тыс. руб. за получасовые гонки, подняться в небо на парасейлинге – 3,3 тыс. за 15 мин, а прокатиться на водном «банане» – около 600 руб. Только доступны они не на White Beach, а морских платформах в южной части острова. Туристов туда доставляют на катерах.

На пляжном променаде попалось приглашение на «Сансет круиз» за 860 руб. с персоны. За эти деньги обещали закуски со свининой, фруктовую нарезку и пару видов напитков. Появившийся рядом филиппинец поспешил объяснить, что такая стоимость будет при условии поездки 15 человек.

За час до заката на White Beach максимальная концентрация туристов: все ждут захода солнца, даже если его порой закрывают облака. В это время десятки небольших парусников с гроздьями туристов на боковых крыльях-сетках выходят в море. За удовольствие прокатиться вдвоем запросили 4,6 тыс. руб. Если поторговаться, можно сойтись на тысяче за одного, но тогда прогулка будет с соседями.

Над островом постоянно кружит вертолет – 15-минутная воздушная экскурсия обходится в 8,6 тыс. руб. за персону, на борт берут троих. Познакомиться с окрестностями удобно на туристическом автобусе Hop-on Hop-off, билет на день – 330 руб.

Погода на Боракае

В январе на острове переменная облачность: комфортно загорать и осматривать окрестности. По прогнозам с начала месяца каждый день обещали дожди, в реальности их не было – за 10 дней один раз шел ночью. Температура воздуха, как и воды – 28–29 °С. К концу января синоптики обещали больше солнечных дней, по практике прошлых лет в феврале и марте будет примерно также.

Чем расплачиваться

Основное средство платежа – наличные. В обменниках за 1 доллар дают 58 филиппинских песо. В некоторых супермаркетах, аптеках, отелях и ресторанах принимают российскую карту UnionPay. При снятии с нее местной валюты в АТМ удерживается 250 песо в дополнение к комиссиям отечественного банка. Обычный лимит – 10 тыс. песо за один раз.

Как добраться до Боракая

Боракай аэропорт – так написали на терминале авиагавани в Катиклане, где принимают только местные рейсы. Туда прилетают россияне, купившие билеты до Манилы и Себу, а также путешествующие по другим островам.

Калибо – международный аэропорт. Из России в него летает «ИрАэро»: поставлены рейсы из Иркутска и Хабаровска. Время в пути на самолетах Sukhoi Superjet – около 8 часов с учетом техостановок в китайских городах Гуйлинь и Нинбо на дозаправку. Перевозчик продавал билеты туда-обратно от 102 тыс. руб. с учетом багажа на вторую половину января. Из Благовещенска лететь со стыковкой в Иркутске предлагалось за 94 тыс. рублей.

Из Москвы туристы добираются с 2–3 пересадками. Стоимость билетов round trip на вторую половину января – от 70–100 тыс. руб. рейсами китайских авиакомпаний, перелеты занимают сутки и более. Есть варианты и с перелетами на борту ближневосточных авиакомпаний, в частности, на бортах Oman Air и Etihad Airways.

В какую же сумму обойдется вся поездка? Выбрать готовый тур можно у туроператоров. Например, вариант на 8 ночей с завтраком в отеле Henann Park Resort с вылетом 18 января предлагают от 225 тыс. руб. за двоих. Пакет в Two Seasons Resort стоит от 259 тыс. руб. за 7 ночей также на ВВ и отправлением из столицы 20 января. Самостоятельное путешествие на Боракай может обойтись в те же деньги: перелет из Москвы с двумя стыковками и 2-местный номер в отеле на 7 дней стоит от 230-250 тыс. руб.