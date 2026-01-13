Туристы возмутились предложению Utair самостоятельно забирать багаж

Туристы возмущены недовозом багажа на рейсах Utair Москва – Дубай – Москва, а также тем, как перевозчик решает возникшие у клиентов проблемы. Без своих вещей то в Аль-Мактум, то во Внуково пассажиры начали прилетать с 9 января. Большую часть сумок в Россию доставляли с опозданием на день. В ОАЭ пришлось подождать дольше. На текущий момент еще не получили возможность забрать чемоданы пассажиры рейса, который прибыл в Москву минувшим вечером.

Забрать – именно это предложение авиакомпании стало главным триггером для туристов на отдыхе. В чужой стране перевозчик предложил клиентам именно самостоятельно забирать вещи из аэропорта. Про доставку в отель в официальных сообщениях ни слова: «Получить багаж можно в зоне прилета, обратившись к сотрудникам службы безопасности. Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и багажную бирку», – объяснили пассажирам на ресурсах авиакомпании, добавив, что приносят искренние извинения.

«Ждем компенсации за потраченные нервы, время и прямые расходы, связанные с поездками в аэропорт и обратно, чтобы забрать багаж», – пишут люди в соцсетях.

«Вы обязаны сами доставить багаж, который вы даже не отправили. Почему люди должны тратить свое время и деньги на компенсацию ваших косяков?!»

«Никаких оповещений о том, что багаж прибыл, не приходят. По контактам, которые оставляли в бюро Аль-Мактума, никто не связывается. Представителя авиакомпании в этом аэропорту Дубая не найти. Звонили в саму службу розыска – они берут трубку и скидывают. А у нас каждый час на счету – дальше летим». У каждого возникли свои сложности из-за недовоза – у кого-то в сумке остались «жизненно необходимые предметы».

Третьи просто беспокоятся о сохранности ценностей – «там вещей под пару миллионов».

Редакция TourDom.ru отправила запрос в Utair, предложив прокомментировать ситуацию, но на момент публикации новости ответа не поступило.

Тем временем юристы напоминают, что авиакомпания в случае просрочки доставки багажа должна доставить багаж в место нахождения пассажира.

«Поэтому требование приехать и забрать самим незаконно. Соответственно расходы по доставке могут быть в дальнейшем возложены на авиакомпанию. В судебном порядке можно также предъявить претензии касаемо компенсации морального вреда», – говорит юрист Игорь Косицын.

Некоторым туристам, судя по их заявлениям, еще и потребовалось в Эмиратах купить вещи первой необходимости. Как ранее писал TourDom.ru, эти расходы также можно попробовать компенсировать, но обязательно нужны чеки. Например у семьи туристов, которая провела 3 дня в Гоа без багажа, это не получилось из-за особенностей работы местных магазинов и лавок.