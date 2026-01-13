Российским туристам стали реже отказывать в визах для въезда в Великобританию

Иммиграционное подразделение (UKVI) МВД Великобритании за 9 месяцев 2025 года рассмотрело 48,5 тыс. заявлений российских граждан на получение виз. Отказали всего 8% туристов. Это в 3 раза меньше, чем в 2023 году, следует из данных на официальном сайте ведомства.

© tourdom.ru

Два года назад доля отказов составляла почти 23%, а в 2024 году – 12%.

В общем рейтинге стран по количеству поданных заявлений на гостевые визы Россия занимает сейчас 11-е место. С января по сентябрь текущего года граждане нашей страны направили 46,6 тыс. таких обращений.

Как писал ранее TourDom.ru, в 2023 году от туристов требовали скрупулезные доказательства финансовой состоятельности. У соискателей было мало шансов получить визу, даже если показать миллионные суммы на счете. К документам требовалось приложить сопроводительное письмо, в котором нужно подробно было расписать всю свою финансовую историю за несколько месяцев: средние поступления и расходы, подтвержденные выписками по операциям с банковскими картами. Чем вызвано сокращение доли отказов, UKVI не поясняет, но, как известно, в 2024 году Великобритания сменила визового оператора в Москве.