Куда едут российские туристы в январе 2026 года

Согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР), основанному на данных о продажах туров через сервис «Слетать.ру», Мальдивские острова в январе 2026 года впервые за долгое время вошли в первую десятку наиболее популярных направлений у российских туристов.

© runews24.ru

По данным АТОР, в 2025 году экзотический архипелаг достиг рекордного количества посещений гражданами РФ, приняв около 279 тысяч туристов, что на 23,8% превышает показатели предыдущего года. Ранее это направление не пользовалось такой популярностью в начале года, чтобы попасть в десятку лидеров.

Несмотря на лидирующую позицию Египта в январе 2026 года, его доля рынка уменьшилась с 31,8% до 26,7%. Таиланд, занимающий вторую позицию, также утратил часть своей прежней привлекательности, сократившись с 23,1% до 20,4%. Стоит отметить возросший интерес к ОАЭ (с 12,2% до 13,2%) и, особенно, к Вьетнаму, чья доля увеличилась с 1,7% до 12,2% благодаря организации чартерных рейсов. Китай также продемонстрировал укрепление позиций, достигнув 2,9% против 2,2% в прошлом году.

В первую десятку популярных направлений также вошли Россия, Турция, Шри-Ланка и Куба. Совместно эти страны аккумулируют 93,5% продаж туристических пакетов, что несколько ниже значения предыдущего года (96,6%).

Аналитики АТОР отмечают растущий интерес россиян к новым направлениям за пределами традиционной десятки, что свидетельствует о расширении географии путешествий и повышении ее разнообразия.

Ранее мы писали о том, что с конца января меняются правила въезда российских туристов в Египет. Россияне могут не попасть в Тайланд из-за срока действия загранпаспорта.