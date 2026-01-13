Туристам в ОАЭ запретили покидать отели в открытой одежде

Турэксперт Наталия Ансталь сообщила NEWS.ru, что российским туристам, отправляющимся на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, рекомендуется носить скромную одежду за пределами отелей. Она подчеркнула, что хотя на территории отелей правила обычно более лояльные, за их пределами необходимо уважать местные законы.

Ансталь пояснила, что ОАЭ — это мусульманская страна со строгими обычаями, поэтому туристам, планирующим посещение города, следует взять с собой закрытую одежду, прикрывающую руки и ноги, во избежание нарушения местных законов. Она добавила, что в гостях следует соблюдать правила принимающей стороны. На территории отеля разрешена более свободная одежда, такая как шорты, майки и купальники, но при выходе в город необходимо одеваться скромно, соблюдая строгие местные законы.

Кроме того, Ансталь обратила внимание на особенности приобретения и употребления алкоголя в ОАЭ. Она посоветовала туристам, желающим иметь доступ к спиртным напиткам, внимательно изучать условия питания, предлагаемые отелем при бронировании.

Она отметила, что часто в Эмиратах встречается soft all inclusive, включающий в себя все то же, что и обычный all inclusive, за исключением алкоголя. В Шардже, в свою очередь, практически невозможно найти отели с алкоголем из-за действующего там "сухого закона".

