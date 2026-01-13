Россиянам рассказали о рухнувших ценах на пакетные туры в Египет

Цены на пакетные туры в Египет рухнули более чем в два раза после новогодних праздников. О подешевевшем отдыхе в этой пляжной стране Африки Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Если за неделю до Нового года семидневный тур с чартерным перелетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле «все включено» стоил от 113,8 тысячи рублей в Хургаде и от 168 тысяч рублей в Шарм-эш-Шейхе, то после январских каникул цены значительно упали. Сейчас тур в Хургаду на семь ночей с вылетом 19 января можно найти по цене от 52,3 тысячи рублей, а в Шарм-эш-Шейх с вылетом 31 января — от 60,8 тысячи рублей.

Тем временем недельные пакетные туры в бюджетные четырехзвездочные гостиницы «все включено» в Хургаду стоят от 56 тысяч рублей (с вылетом 19 января), а в Шарм-эш-Шейх — от 64 тысяч рублей (с вылетом 21 января). В АТОР добавили, что та же тенденция сохраняется и для недорогих пятизвездочных отелей.

Ранее стало известно, что Египет вошел в список самых популярных направлений для отдыха россиян на зимних каникулах. В рейтинге также оказались Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.