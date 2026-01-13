Попытка сделать эффектное селфи едва не стоила жизни российскому туристу

Поездка в Беларусь могла закончиться трагедией для 62-летнего туриста из России — и все из-за попытки сделать эффектное селфи. Мужчина приехал в Гродно и решил посетить местную достопримечательность — форт недалеко от города, по дороге на Августовский канал, сообщили в гродненском отделении полиции.

Во время фотографирования турист не удержал равновесие, сорвался вниз, ударившись головой о бетонные блоки, и потерял сознание. Очнувшись спустя некоторое время, он с трудом добрался до дороги, где остановил проезжавшую машину и попросил вызвать помощь. Водитель сразу же сообщил о случившемся в милицию.

Прибывший на место участковый инспектор оказал пострадавшему первую помощь и отвез в больницу. По дороге состояние туриста ухудшилось — мужчина снова потерял сознание, и правоохранителю пришлось приводить его в чувство до передачи медикам.

Врачи диагностировали у россиянина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Медики отмечают, что если бы помощь подоспела позже, то последствия могли быть куда серьезнее.