В Абхазии в дни новогодних праздников побывали около 22 тыс. туристов

Около 22 тыс. человек побывали в Абхазии в новогодние праздники на отдыхе и экскурсиях, и, если число отдохнувших особо не отличается от прошлогоднего, то число экскурсантов увеличилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения.

Ранее Минтуризма сообщало, что из более 1 тыс. объектов размещения в Абхазии в зимний период работают лишь около 40.

"Организованный турпоток в период новогодних праздников в Республику Абхазия составил (туристы и экскурсанты) в среднем порядка 20-22 тыс. человек. Отдохнуло по путевкам в средствах размещения 7 460 человек, но туристов-однодневок в Абхазию в этом году приехало на порядок больше, чем в прошлом году", - сказала Бения.

Представитель Минтуризма отметила, что основной турпоток был сосредоточен в городах Гагра и Сухум, средняя продолжительность отдыха в средствах размещения составила 4 дня. В топе спроса были объекты, обладающие набором определенных характеристик: подогреваемый бассейн, разнообразное меню по системе "Полный пансион", насыщенная развлекательная программа. Заполняемость таких объектов размещения в среднем достигала 80%. Бения отметила, проходивший с 6 по 10 января в Сухуме второй фестиваль "Мандарин" с множеством различных мероприятий дало определенный толчок тому, что в этот раз столица Абхазии пользовалась особым спросом у туристов.

Бения сообщила, что с 1 по 10 января в Новоафонской пещере побывал 10 931 человек, тогда как в такой же период прошлого года пещеру посетили 5 627 человек. Больше, чем в прошлом году, туристов побывало и на озере Рица - до 6 тыс. человек, несмотря на то, что несколько дней въезд в парк был запрещен из-за лавиноопасности. Новоафонская пещера и Рицинский реликтовый национальный парк являются главными государственными объектами показа.

Бения сообщила, что активно в новогодние праздники туристы посещали Восточную Абхазию, чтобы увидеть водопады и искупаться в термальных источниках.