Россияне в январе массово устремятся в три популярные пляжные страны

В январе российские туристы массово устремятся в три популярные пляжные страны — Египет, Таиланд и ОАЭ. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным продаж, на Египет приходится 26,7 процента бронирований, на Таиланд — 20,4 процента, на ОАЭ — 13,2 процента. Далее в списке значатся Вьетнам (12,2 процента), Россия (6,8 процента), Турция (4,1 процента), Китай (2,9 процента), Шри-Ланка (2,7 процента), Мальдивы (2,3 процента), Куба (2,2 процента). Уточняется, что на эти направления приходится 93,5 процента всех продаж.

Ранее сообщалось, что на зимних каникулах лидерами спроса у россиян стали государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Так, туроператор «Спектрум» назвал Египет, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ самыми популярными направлениями у российских туристов для отдыха зимой.