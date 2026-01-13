Туристам предложили бронировать отели на Луне

Калифорнийский стартап GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) официально объявил о масштабном проекте по созданию первых в истории отелей на поверхности Луны. Компания намерена начать отправку космических туристов уже в 2032 году, о чем свидетельствует информация, опубликованная на ее официальном сайте.

В качестве ключевого фактора, сделавшего подобную инициативу реализуемой, в GRU Space называют значительное снижение стоимости вывода грузов на орбиту. Этот тренд связывают с деятельностью компании SpaceX, а также растущей конкуренцией со стороны других игроков, включая Blue Origin и ряд международных проектов по созданию возвращаемых ракет. В компании отмечают, что космос уже превратился в эксклюзивное туристическое направление для состоятельных клиентов, ищущих уникальные впечатления премиум-класса, которые на Земле становятся все менее доступными.

«Клиенты будут совершать полеты на лицензированных коммерческих аппаратах партнеров, таких как SpaceX или Blue Origin, а наша роль – координация всей программы полета и операций на лунной поверхности», – поясняет представитель GRU Space.

Компания возьмет на себя организацию медицинского осмотра, специальной подготовки, планирования миссии и страхования рисков для обеспечения безопасного путешествия.

Пилотная фаза проекта предусматривает доставку на Луну вместе с туристами компактных надувных модулей, рассчитанных на размещение 2–4 человек. Согласно предварительным расчетам, при условии 3 экспедиций в год стоимость тура для одного участника составит около 416 тыс. долларов. В дальнейшем планируется переход к строительству более капитальных сооружений из земных и локальных лунных материалов. Эти стационарные отели, архитектура которых вдохновлена Дворцом изящных искусств Сан-Франциско, смогут принимать до 10 гостей одновременно, а цена путевки потенциально снизится до 83 тыс. долларов. Технологические миссии для отработки ключевых операций запланированы на 2029 и 2031 годы.

Основателем стартапа является выпускник Калифорнийского университета в Беркли Скайлер Чан. По данным издания ArsTechnica, компания уже получила финансовую поддержку от известного бизнес-инкубатора Y Combinator, хотя точный объем инвестиций не разглашается.