Родившуюся в Севастополе россиянку не пустили в Грузию

Россиянку, родившуюся в Севастополе, не пустили в Грузию на новогодние каникулы. «Вы не можете въехать с российским загранпаспортом», — заявил пограничник и потребовал другой документ. О произошедшем редакции рассказала подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

«Я родилась в Крыму еще во времена СССР, а в детстве уехала оттуда. У меня всегда было только российское гражданство, — говорит Наталья. — Последние 30 лет я живу в Москве, и именно там получала загранпаспорт, где указано место моего рождения».

Москвичка впервые решила встретить новогодние праздники в Грузии.

«Со всех сторон звучали сигналы, что страна, наконец, разворачивается в сторону России», — отмечает она.

30 декабря Наталья с детьми и друзьями отправилась в путь на большой машине.

По словам туристки, на погранпереходе «Верхний Ларс — Казбеги» грузинский пограничник, увидев в паспорте запись «г. Севастополь / USSR», сразу спросил, нет ли у нее другого удостоверения личности.

«Я сначала даже не поняла, о чем он. Сказала, что есть с собой внутренний российский паспорт. Он ответил, что этот ему точно не нужен. Потом начал кому-то звонить и говорить по-грузински. Я разобрала только слово "Севастополь". После этого он объявил отказ во въезде и выдал соответствующую бумагу».

На вопрос «На каком основании?» последовал простой ответ: «Вы не можете въехать с этим паспортом. Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина».

«Мои объяснения, что я не живу на полуострове с 1977 года, никогда не имела украинского гражданства и что самой Украины в то время не существовало, а была Украинская ССР, ни к чему не привели», — рассказывает женщина.

Наталье пришлось возвращаться домой, а предновогоднее настроение было безнадежно испорчено.

«Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени, — возмущается она. — Мой загранпаспорт неожиданно стал "нерелевантным"”.

Туристка отметила, что ее загранник полон штампов из разных стран и виз, включая шенгенскую и американскую.

“Получается, место оформления не играет роли. Паспорт можно получить где угодно, но если тебе довелось родиться в Крыму или Донецкой области, ты теперь для Грузии "опасный элемент"».

О похожем случае рассказала и другая подписчица “Крыши ТурДома”. У россиянки Юлии, которая живет в Грузии несколько лет, в загранпаспорте также указано место рождения «Севастополь, USSR».

«Когда 22 декабря 2025 года я выезжала в Россию, грузинские пограничники сказали, что обратно меня не пустят, и посоветовали сменить паспорт. Но на какой именно — не объяснили», — поделилась она.

По ее словам, она часто пересекает границу — примерно раз в три месяца, и раньше проблем не возникало. «Жду официальных разъяснений, какой именно документ их устроит».

Это не первый подобный инцидент. Ранее "ТурДом" уже писал об отказе во въезде в Грузию россиянам, родившимся в Крыму и Луганске. Туристы прилетели в Батуми из Москвы.

При этом официальных изменений в правилах на сайте МИД Грузии нет, и разъяснений от властей не поступало.