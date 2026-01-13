Туристов возмутил новый сбор в визовом центре Испании

Туристов, оформляющих шенген через испанский визовый центр BLS Spain в Москве, возмутил новый сбор:

«Ввели обязательную услугу доставки паспорта. Самим получить в офисе невозможно. Оплата начинается от 1,2 тыс., далее зависит от того, где находится получатель», – рассказали те, кто подавал документы 12 января.

Редакция TourDom.ru связалась с визовым центром в столице, чтобы узнать действует ли это правило только в столичном регионе или в зоне ответственности других BLS тоже.

«Мы никому ничего не навязываем, – сразу же заявили нам. – Так действительно было – пытались разгрузить центр, но сейчас все зависит исключительно от желания клиента. И у нас, и в других филиалах тоже».

Нас заверили: при подаче документов достаточно сказать, что доставка не нужна. Но, судя по рассказам москвичей, все не так просто.

В визовый центр Испании в Санкт-Петербурге сегодня тоже поступило много обращений по этому поводу. Сначала журналисту TourDom.ru, обратившемуся в роли рядового заявителя, не могли однозначно ответить, обязательно ли оплачивать курьера, утверждая, что уточняют. А потом сообщили:

«Доставка – это рекомендуемая услуга, которая обеспечивает удобное и гарантирование получение паспорта в короткие сроки. Теоретически отказаться можно, но будут бюрократические проволочки», – предупредили там. И посоветовали: «Если вы уже подали документы, попробуйте написать обращение на почту визового центра. Те, кто только собирается, могут уточнить алгоритм отказа у оператора во время приема».

