На Пхукете туристов «лечили» галлюциногенными грибами

На Пхукете правоохранительные органы задержали троих граждан России. Как сообщает издание Phuket News, они подозреваются в незаконном сбыте галлюциногенных грибов.

© tourdom.ru

В результате проведенного обыска полицейские обнаружили и изъяли крупную партию запрещенных веществ общим весом около 10 кг. В отношении задержанных уже выдвинуты официальные обвинения в хранении наркотических средств с целью дальнейшей реализации, что является серьезным нарушением местного законодательства.

По оперативной информации, группа действовала под вывеской «Грибной храм», предлагая так называемые «духовные практики» и «методы лечения» иностранным туристам, в числе которых были и их соотечественники. Услуги предоставлялись за плату, а после употребления грибов некоторые клиенты находились в состоянии сильного опьянения, что заставляло их соглашаться на условия организаторов.

В полиции подчеркивают, что подобная деятельность вызвала серьезную озабоченность в связи с угрозой общественной безопасности, распространением наркотиков среди отдыхающих и потенциальным ущербом для репутации курорта. Этот инцидент произошел в преддверии крупных музыкальных фестивалей, когда внимание к порядку на Пхукете особенно высоко.

В настоящее время следствие завершает подготовку материалов для передачи дела в суд, где задержанным будет предъявлен полный перечень обвинений.