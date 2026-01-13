Названы топ-5 популярных у российских туристов зарубежных стран

Туроператоры подвели итоги новогодних каникул и назвали самые популярные зарубежные страны у российских туристов. Путешественники чаще всего выбирали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Хорошо продавались также Турция и Куба. Однако абсолютным лидером по темпам роста спроса стал Вьетнам – у ряда туроператоров он поднялся на верхние строчки рейтингов зарубежных направлений. Эксперты связывают это с запуском чартерных рейсов сразу из нескольких российских городов, сообщает ТАСС.

Вьетнам занял первое место по продажам у компании Anex. В пятерку лидеров также вошли Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. Среди туров Fun&Sun Вьетнам поднялся на четвертое место с долей 11% от общего объема продаж, тогда как год назад он практически не фигурировал в статистике. Лидерами спроса стали ОАЭ с долей 30%, Египет (27%) и Таиланд (16%). Существенный рост показала Турция – турпоток туда увеличился более чем в 2 раза. При этом небольшой спад спроса был отмечен по Шри-Ланке, поездкам по России и в Абхазию.

Похожие тенденции зафиксировал и сервис «Слетать.ру». В топ-5 направлений вошли Египет (24,8% от всех продаж), Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%) и Турция (6,8%). Для сравнения: год назад Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%. В компании отмечают, что наибольший рост объемов показали сразу несколько направлений. Вьетнам вырос почти в 7 раз, Абхазия – почти втрое, Китай и Мальдивы – в 2 раза. Увеличился спрос на Турцию, Индию, ОАЭ, Египет и Кубу. При этом интерес к Индонезии и Белоруссии остался на уровне прошлого года, а Шри-Ланка показала снижение примерно на 10%.

Кроме традиционных направлений, россияне на новогодние праздники стали чаще бронировать туры в Бахрейн, Венгрию, Доминикану, Израиль, Иорданию, Италию, Мексику, Саудовскую Аравию и Сингапур.