Российским туристам после отдыха на Карибах посоветовали сходить к врачу

Российских туристов, вернувшихся с Кубы и других стран Карибского бассейна, призывают пройти врачебный осмотр. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Поводом для предупреждения стала сложная эпидемиологическая обстановка в регионе. В октябре 2025 года Министерство здравоохранения Кубы сообщило о вспышке заболеваний, вызываемых вирусами денге, Оропуш и чикунгунья. В ряде средств массовой информации также появлялись сообщения о циркуляции на острове неизвестного патогена со схожими симптомами: лихорадкой, кожной сыпью и болями в суставах. Однако кубинское министерство здравоохранения опровергло эти данные, подтвердив распространение только уже известных вирусов. В ведомстве подчеркнули, что текущая ситуация соответствует сезонным эпидемиологическим ожиданиям для Карибского региона.

Специалисты Роспотребнадзора советуют путешественникам использовать репелленты, выбирать отели, оборудованные противомоскитными сетками и пологами, а также носить защитную одежду с длинными рукавами. Инкубационный период заболеваний может составлять от нескольких дней до недель, поэтому первые симптомы часто проявляются уже после возвращения из поездки. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.