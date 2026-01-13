Путешественница рассказала, чем европейские женщины отличаются от россиянок

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и назвала черты, которые отличают соотечественниц от местных женщин. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

В первую очередь автор публикации выделила ухоженное лицо и макияж.

«Русские женщины всегда выглядят ухоженно — это факт, который подтверждают абсолютно все иностранцы. Это не только мое личное мнение, а убеждение окружающих», — объяснила она.

При этом блогерша заметила, что европейки относятся к внешности куда проще и не прибегают к каким-либо процедурам в салонах. А в России даже если у женщины нет денег — ее маникюр всегда будет свежим и красивым.

Еще одна отличительная черта россиянок — каблуки, которые в Европе не пользуются особой популярностью.

«Русская женщина может надеть каблуки просто потому, что ей так нравится, без особого повода. Часто вижу девушек разных возрастов даже зимой, когда скользко и холодно, идущих на работу пешком или ждущих автобус на остановке», — заметила автор.

Ранее другая тревел-блогерша сравнила образ жизни своих соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было их отношение к алкоголю.