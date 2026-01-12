В Бразилии зафиксирован исторический рекорд по числу туристов в 2025 году

Бразилия установила туристический рекорд в 2025 году, приняв 9,2 млн иностранных гостей. Об этом сообщает TV CULTURA, партнер TV BRICS, со ссылкой на данные правительства страны.

Уточняется, что показатель числа туристов стал самым высоким в истории. По сравнению с 2024 годом, когда Бразилию посетили 6,7 млн иностранцев, он вырос на 37,1 процента.

Самыми популярными у туристов месяцами оказались январь, февраль, март и декабрь. А среди штатов, принявших наибольшее число гостей, лидерами стали Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Риу-Гранди-ду-Сул. Большинство туристов прибыло из Аргентины и Чили.

Туристическая отрасль страны перевыполнила национальный план, по которому ожидалось принять порядка 7 млн иностранных туристов в 2025 году.