Почему в Турции вновь заговорили об отмене all inclusive

Турецкие отели не будут отказываться от системы «все включено», а разговоры об этом призваны объяснить повышение цен на отдых, объяснил в интервью НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Владелец одного из самых известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер ранее заявил, что изменения в системе «все включено» грозят оттоком российских туристов, поэтому местные отельеры не могут на это пойти. Арутюнов считает, что подобные разговоры связаны с грядущим увеличением цен на отдых.

«Наши соотечественники, а особенно семьи с детьми, конечно, выбирают эту систему. Турпоток в Турцию растет, несмотря на кучу разных факторов. В 2025 году в этой стране побывали более 6 миллионов наших туристов. Это абсолютный лидер, который в два с лишним раза опережает все остальные страны, куда едут российские туристы. Такие разговоры всегда идут накануне момента, когда цены должны повыситься. Турки пытаются объяснить мотивы, почему они повышаются. Эти разговоры добавляют аргумент в мотивацию турецкой стороны, почему в этом сезоне не стало дешевле или почему цены стали дороже. В ближайшем сезоне система "все включено" точно должна сохраниться, потому что у Турции появляется множество конкурентов. Например, стоимость туров на Мальдивы в августе очень часто бывает дешевле, чем в Турции. Они понимают, что наши туристы тоже считают деньги, но не готовы отказываться от all inclusive», - пояснил эксперт.

По его словам, около 50% российских туристов в Турции отдыхают по системе «все включено».

«Эту системы выбирают, как минимум, 50% российских туристов. Это зависит не столько от уровня благосостояния, а от состава семьи. Для семей с детьми, а особенно, где два или три ребенка, это очень удобно. Бывает, что ребенок не хочет есть в обед и устраивает истерику, а через час он захотел поесть, и надо идти и где-то это покупать за свои деньги. Семьи с детьми - это первый приоритет all inclusive. Плюс еще есть категория наших граждан, которые любят хорошо не только закусить, но и выпить. Бесплатный алкоголь всегда привлекает наших соотечественников, но не только наших. Немцы отлично пользуются системой all inclusive, для американских туристов в мексиканском Канкуне это тоже принципиальная история. Для массовых курортов и больших отелей на 300-600 номеров это очень удобная система, как для туристов, так и для отеля». – заключил собеседник НСН.

Арутюнов также отметил, что помимо россиян отдых в Турции популярен у немцев и англичан.

Эксперты туристической индустрии ранее рассказали НСН, что россияне в новогодние праздники чаще всего выбирали отдых в ОАЭ, Египте, Китае, Таиланде и Вьетнаме.