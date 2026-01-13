Женщина выдала себя за стюардессу и была разоблачена лишь во время полета

Жительница индонезийского города Палембанг попыталась выдать себя за стюардессу авиакомпании Batik Air. Девушка прошла все стандартные процедуры досмотра, а разоблачили ее только в середине полета, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 6 января, на борту рейса ID 7058 Палембанг – Джакарта. 23-летняя Хайрун Ниса, одетая в костюм, похожий на фирменную форму бортпроводниц, прибыла в аэропорт, имея при себе поддельный бейджик члена экипажа. Даже прическу она сделала такую же, как у сотрудниц авиакомпании.

Девушка получила пассажирский посадочный талон и прошла предполетный контроль. В ее ручной клади отсутствовали запрещенные к провозу предметы, что и позволило ей подняться на борт.

Обман вскрылся прямо во время полета. Стюардессы начали расспрашивать «коллегу» о работе и обязанностях, но она не смогла дать вразумительных ответов. К тому же рисунок на ее самодельной форме и бейдже отличался от настоящего. Когда самолет приземлился в Джакарте, девушку уже ждала служба безопасности аэропорта.

Полиция выяснила, что Хайрун Ниса ранее безуспешно пыталась устроиться в авиакомпанию. По словам задержанной, она надела форму, чтобы убедить знакомых, что получила должность. Лже-стюардесса принесла извинения Batik Air, а пользователи в соцсетях начали задаваться вопросом об уровне безопасности в аэропортах страны.