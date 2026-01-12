С конца января меняются правила въезда российских туристов в Египет

К концу января 2026 года египетские аэропорты прекратят применение бумажных полетных карт, сообщает «Турпром». В публикации особо отмечается значимость этой трансформации для российских путешественников.

Ожидается, что внедрение новой системы оптимизирует работу аэропортов и улучшит обслуживание пассажиров. Переход на современные цифровые решения и автоматизация операций сократят объем ручной обработки документации, что положительно скажется на скорости регистрации.

В дополнение к этому, Египет планирует ввести интегрированную электронную визу (e-visa). Это позволит туристам оформлять заявки на въезд через интернет, избавляя от необходимости личного визита в консульское учреждение. Такой подход ускорит процесс получения разрешительных документов и сделает подготовку к путешествию более комфортной и безопасной.

Кроме того, оптимизация затронет и выдачу багажа по прибытии. Согласно новым стандартам, выдача первого чемодана должна начаться не позднее, чем через 20 минут после посадки самолета, а выдача всего багажа должна быть завершена в течение 40 минут. Достижение этих показателей планируется посредством модернизации систем обработки багажа.

