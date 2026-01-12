До какой даты продлили приостановку рейсов Flydubai

Авиакомпания flydubai в третий раз продлила приостановку рейсов из Минска в Дубай – теперь до 19 января включительно. Пассажирам предлагают альтернативный вылет из Москвы: для белорусских клиентов перевозчик организует бесплатный трансфер на автобусах до аэропорта Внуково.

В конце прошлого года арабский перевозчик отменил вылеты по этому маршруту с 25 декабря по 7 января, а затем дважды переносил дату возобновления полетов – сначала на 11-е, а потом на 16-е число. Теперь, по словам пассажиров, выполнение рейсов планируется только с 20 января. Эта информация подтверждается на официальном сайте авиакомпании: билеты доступны для бронирования, начиная с указанной даты.

На горячей линии flydubai корреспонденту TourDom.ru пояснили, что для пассажиров отмененных рейсов по-прежнему доступен вариант с трансфером в Москву. «Вам нужно уточнить время отправления автобуса из Минска, чтобы не опоздать к вылету, – отметил специалист. – Возможно, выезжать придется за день до рейса. То есть если полет 19 января, автобус отправится 18-го».

Также пассажиры имеют право на полный возврат средств за отмененные перелеты. За его оформлением необходимо обратиться по месту покупки билетов.

Добраться в Дубай из Минска можно и рейсами «Белавиа». Однако многие туристы планировали стыковочные перелеты flydubai для путешествий в другие страны, например, на Мальдивы и Шри-Ланку.

Причину очередных изменений в расписании авиакомпания не назвала. Многие надеются на скорое возобновление полетов из Беларуси. Интерес перевозчика к этому направлению косвенно подтверждает и запланированное flydubai увеличение перевозки с февраля.

В чатах пассажиры выражают недовольство.

«У нас вылет из Минска должен был быть 17 января. Теперь придется добираться до Москвы”. “Бесплатный трансфер на автобусе - 13 часов, это кошмар. Поедем своим ходом - на поезде или самолете, это проще», — пишут они.

Редакция направила запрос в пресс-службу flydubai, ответ пока не поступил.

Ранее «ТурДом» писал о неожиданной отмене flydubai всех рейсов из Минска в Дубай в период с 25 декабря по 7 января.