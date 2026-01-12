Россиянам могут отказать в вылете в Тайланд

Турагенты начали получать оповещения от туроператора о том, что авиакомпания Azur Air отказывает в посадке на рейсы, направляющиеся в Таиланд, пассажирам, у которых срок действия заграничного паспорта составляет менее полугода. Представитель агентства Loyalty сообщила Profi.Travel, что ранее путешественники без проблем посещали тайские курорты с паспортами, остававшимися действительными лишь на несколько дней после завершения поездки. По информации Profi.Travel, сведения, предоставляемые различными туроператорами, расходятся, а авиаперевозчик пока не предоставил окончательного ответа.

Агенты ссылаются на официальное уведомление от Azur Air, в котором говорится о недопуске к перелету пассажиров, чьи паспорта истекают ранее чем через шесть месяцев на дату вылета.

Турфирмы призывают оперативно информировать клиентов, чьи документы не соответствуют новым требованиям, о необходимости оформления нового паспорта или переноса дат поездки.

В сообщении также указывается, что в случае отказа от заявки из-за несоответствия паспортных данных установленным требованиям будут применены фактические понесённые расходы (ФПР) согласно договору. При этом после завершения тура можно будет подать заявление в юридический отдел.

Ранее, по словам агентов, авиакомпания допускала пассажиров к перелету, если паспорт был действителен на протяжении всей поездки и еще несколько дней после ее окончания, однако подобная практика прекратилась.

Возникшая неопределенность вызвала замешательство на рынке, так как туристы привыкли к возможности поездки в Таиланд с загранпаспортом, срок действия которого подходит к концу. Многие планируют вылет в ближайшее время, и оформление новых документов в такие сроки невозможно. Перенос поездки также не всегда представляется возможным из-за утвержденных отпусков, а бронирование новых туров по старым ценам, зафиксированным при более выгодном курсе валют затруднено. В данной ситуации турфирмы и туристы ожидают официальных разъяснений от туроператора и авиакомпании.