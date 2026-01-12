NYT назвала Киргизию одним из лучших мест для путешествий в 2026 году

Американская газета The New York Times (NYT) включила горы Тянь-Шань в Киргизии в список лучших направлений для туристических поездок в 2026 году.

© Соцсети

Редакторы газеты внесли Тянь-Шанские горы в Киргизии в ежегодный список "52 места, которые стоит посетить" в связи с открытием последнего участка Кыргызской кочевой тропы общей протяженностью более 3 тыс. км летом 2025 года.

NYT также отмечает некоторые живописные достопримечательности в Тянь-Шанских горах, среди которых бирюзовое озеро Кёль-Суу, караван-сарай Таш-Рабат XV века и национальный парк Саймалуу Таш.

Лучшим временем для туристической поездки, по мнению газеты, является период с июня по сентябрь, поскольку в эти месяцы для походов открыты большинство горных троп. В списке туристам предлагается рассмотреть как многодневные туры с гидами, так и индивидуальные пешие прогулки, организуемые киргизскими компаниями.