В АТОР назвали самые дорогие путешествия по России в 2025 году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг самых дорогих туристических программ по стране на 2025 год. В отличие от зарубежного люкса, российский премиум-сегмент ориентирован на уникальные приключения и экспедиции в заповедные места.

Топ-5 самых дорогих программ, по данным АТОР, включает экспедицию на плато Путорана (Красноярский край). Она обошлась семье из 4 человек в 7,37 млн рублей за 7 ночей. Особенности тура - вертолетные экскурсии к водопадам, треккинг, каякинг, программа с участием коренных народов Севера.

Второе место у экспедиционного круиза по Шантарским островам (Хабаровский край) ценой в 6,6 млн рублей за 11 ночей для семьи из 6 человек. Люди наблюдали за китами, высаживались на острова, проживали в каютах мини-люкс.

Третья программа - Новогодние каникулы в Москве за 4,2 млн рублей за 23 дня для семьи из 3 человек. Четвертая - вилла в Сочи стоимостью 3,4 млн рублей за 14 дней для двух человек. И пятая - Алтай, Телецкое озеро. Цена 3,36 млн рублей за 10 ночей для двух человек.

Тренд 2025 года, отмечают в ассоциации, - российский люкс смещается от классического отдыха в отелях к эксклюзивным экспедициям - в Арктику, на Дальний Восток и в другие труднодоступные регионы, предлагающие впечатления, недоступные больше нигде в мире.