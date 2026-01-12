Египет планирует отменить бумажные посадочные талоны для вылетающих пассажиров

В египетских аэропортах уже до конца месяца отменят бумажные посадочные талоны для вылетающих пассажиров. Об этом журналистам рассказал министр гражданской авиации республики Самех аль-Хефни.

По его словам, данная инициатива призвана упростить процедуру регистрации на рейсы и повысить комфорт для путешественников, особенно в периоды наибольшей загрузки терминалов.

Помимо перехода на электронные посадочные, власти реализуют комплекс мер по улучшению сервиса. В частности, сокращено максимальное время обработки багажа: теперь чемоданы будут доставляться на ленту выдачи не позднее чем через 40 минут после приземления самолета. Также рассматривается передача управления 11 воздушными гаванями страны частным операторам для повышения их эффективности.

Отдельные изменения коснутся и процедуры въезда. С 1 февраля Египет отменяет бумажные иммиграционные карты. Вместо них туристам, включая граждан России, необходимо заранее заполнить специальную электронную форму через онлайн-платформу перед путешествием в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. При этом визу по-прежнему можно получить по прилете, заплатив 25 долларов наличными. Власти пока не уточнили, будут ли установлены терминалы для экстренного заполнения анкет в аэропортах для тех, кто не сделал это заранее.