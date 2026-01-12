Туристам в Китае и Таиланде поменяли багаж местами

Туристы пожаловались на досадную ошибку с отправкой багажа, которая в новогодние каникулы доставила им большие проблемы во время поездок в Китай и Таиланд. Одна из героинь этой истории 4 января отправилась из Тюмени в Бангкок через базовый аэропорт Толмачево. Свой чемодан сдала в Рощино и, как считает, здесь и произошла путаница.

© tourdom.ru

«Подошли в Бангкоке к ленте, а наших вещей нет. В итоге нашли чужой чемодан со своей багажной биркой! В нашем – документы, ценные вещи и продукты, которые портятся. Требуем немедленной помощи! Пошли очередные сутки бездействия», – негодует пассажирка в соцсетях перевозчика.

Вскоре тут же объявился и другой пострадавший – мужчина полетел в Китай в двухнедельную командировку. И по прилете в аэропорту Пекина не обнаружил свой чемодан.

«Почему мои вещи оказались в Бангкоке, а не здесь? Пятый день нахожусь без одежды, без нижнего белья, без средств личной гигиены. Сам с помощью российской полиции нашел свой багаж в Бангкоке, сообщил эту информацию оператору на горячей линии. После этого мне подтвердили, что он будет отправлен через Иркутск в Пекин».

Сейчас оба чемодана уже проделали путь до своих владельцев, но осадок по поводу поддержки в выходные дни у обоих остался:

«Спасибо, что чемодан вернули в Пекин через четверо суток. Но ни один из представителей авиакомпании не вышел на связь. Лишь шаблонные ответы в электронных письмах. Почему-то отдел МВД аэропорта Новосибирска взял на себя функцию общения с клиентами авиакомпании и держал нас в курсе расследования».

Редакция отправила запрос в пресс-службу перевозчика.

Ранее TourDom.ru писал, что в новом году в аэропорту Внуково продолжились недовозы багажа на зарубежных рейсах. Самолеты из Дубая и Стамбула прибыли без части чемоданов пассажиров.