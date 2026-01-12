Станут ли ограничения на пауэрбанки общими для всех авиакомпаний?

Международная ассоциация воздушного транспорта подготовила общие рекомендации по перевозке пауэрбанков пассажирами в ручной клади в самолетах. Документ организации, на которую ориентируются крупнейшие авиаперевозчики, действует с 1 января 2026 года.

© tourdom.ru

В открытом доступе этого свода правил нет, но о нем уже сообщили ряд источников. Исходя из информации, опубликованной в них, можно сделать вывод, что положения IATA идентичны с теми, что уже ввели некоторые международные авиакомпании в 2025 году. Размещать устройства нужно в карманах кресел или под ними, но не на багажных полках. Использовать пауэрбанки во время руления, взлета и посадки запрещено. Зарядка самих аккумуляторов недопустима на протяжении всего полета.

Документ IATA носит рекомендательный характер – поэтому ждать массового применения этих правил с первых дней 2026 года, скорее всего, не стоит. По одной из версий, правила международной ассоциации были представлены перевозчикам еще в середине 2025 года, однако формально они вступили в силу только с 1 января. Стоит отметить, что она имеет право на жизнь – ведь сообщения в инфополе об отказах в посадке на рейс туристам с «умными» чемоданами, а затем и поток новостей с правилами провоза других устройств у перевозчиков началась как раз с первого летнего месяца.

Ранее TourDom.ru писал, что в России отдельные правила для аккумуляторов обнаружились только у «Якутии», на борту которой однажды горел пауэрбанк. Общих правил Минтранс вводить не планировал. При этом некоторые иностранные перевозчики уже взялись даже за ограничения провоза беспроводных наушников.