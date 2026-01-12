На популярном у россиян направлении начался традиционный постпраздничный ценопад

На популярном у россиян направлении для зимнего отдыха отмечается традиционный постпраздничный ценопад: турагенты фиксируют снижение до 50% на Таиланд.

Например, на Пхукете, по словам Анастасии Поляковой, франчайзи компании «Розовый слон» из города Шахты (Ростовская область), отели 4* только с завтраком на семью из двух взрослых и двух детей 9–11 лет на 9–12 ночей в новогодние каникулы с вылетом из Москвы стоили от 700 тыс. руб. На январь–февраль аналогичные варианты есть за 380–450 тыс. руб.

«Праздники, и особенно Новый год, – это всегда плюс 30–40% к обычному чеку сезона. Сейчас же купить тур на январь–февраль в тот же Таиланд можно по цене ноября, а если ехать на этой неделе – еще дешевле», – отметила в беседе с TourDom.ru Анна Барсегян, генеральный директор ТА «Гуру Тур» (Москва).

И действительно: если на ту же семью 2+2 семь ночей в пятизвездочном пхукетском Wyndham Royal Lee Phuket с отправлением из российской столицы 31 декабря предлагали за 738,5 тыс. руб. (тип питания BB), то сейчас аналогичный тур с вылетом завтра-послезавтра можно купить менее чем за 290 тыс., если ехать без детей – за 150 тыс. руб.

При этом турагенты отмечают, что на текущую неделю есть возможность выбрать в Таиланде и негорящие предложения – отелей с дисконтом (по сравнению с концом января – началом февраля) достаточно.

Кстати, те, кто отложил покупку зимнего тура в королевство, оказались в выигрыше: «В октябре мы подбирали тур для 1 человека на 2 недели в феврале в Паттайе. Например, Caesar Palace Hotel 3* стоил 151 тыс. руб., а сейчас (на те же даты) за счет снижения курса доллара – 136 тыс.», – рассказала Оксана Антохина, директор турагентства RTCENTR_Путешествия (Апатиты).

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде в 2025 году побывали 1,9 млн граждан России.