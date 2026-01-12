Экзотический отдых россиянки закончился переломом ног

Российская туристка Наталья в гостинице на Занзибаре получила тяжелые травмы, провалившись в незакрытый технический колодец. Местные врачи провели одну операцию, но для второй необходима отсутствующая в клинике аппаратура. Для транспортировки пострадавшей в Россию открыт сбор средств. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала подруга пострадавшей, Олеся.

© tourdom.ru

Три москвички планировали отдых на Занзибаре с 30 декабря по 14 января, остановившись в отеле Max Hotel 3* в Нунгви. Номер был забронирован напрямую у администрации.

Условия проживания сразу разочаровали туристок.

«Постоянные перебои с электричеством, генератор ломался, не работали розетки и кондиционер», – говорит Олеся.

Возникали даже проблемы с водоснабжением, и девушкам приходилось пользоваться удобствами в соседних отелях. 1 января они попросили управляющего вернуть деньги за непрожитые дни, чтобы переехать, но получили отказ.

10 января, по словам Олеси, отдыхающих разбудил в номере сильный запах гари. «Наталья вышла, чтобы проверить, нет ли возгорания. Спустившись на ресепшен и не обнаружив там сотрудников, она направилась к источнику дыма. Он шел со двора. На двери не было предупреждающих табличек, и она вышла на заднюю территорию. Там Наталья наступила на пластик, которым был покрыт колодец, не подозревая, что это хрупкий материал, и провалилась».

На крики прибежали подруги. Персонал отеля помог вызвать такси до госпиталя в столице Занзибара, Стоун-Тауне. Медики диагностировали у Натальи переломы пяточных костей на обеих ногах (закрытый и открытый), а также разрыв связок.

«Врачи провели только одну операцию – на связках. Как нам объяснили в госпитале, выполнить вторую, необходимую Наталье, они не могут: нет нужного оборудования», – рассказывает Олеся. Подруги надеются как можно скорее организовать перелет девушки в Москву.

«Сидеть Наталья не в состоянии. Мы столкнулись с тем, что авиакомпания не может перевозить пассажиров в лежачем положении в экономклассе. Поэтому единственный вариант – место в бизнесе. Вопрос будем решать после получения разрешения врача на перелет». В России пострадавшую ожидает как минимум еще одна операция и длительная реабилитация.

Стоимость лечения в местном госпитале пациентке пока не сообщают. Она застрахована только в местной компании Zanzibar Insurance Corporation (ZIC). Подруги предполагают, что полис не покроет расходы на транспортировку в Россию и дальнейшее лечение. Они обращались за помощью в консульство, но получили ответ, что «случай не в их компетенции». Для помощи Наталье девушки открыли сбор средств.

Управляющий Max Hotel прокомментировал редакции “ТурДома” произошедшее. Приводим его слова: «Одна из гостей без уведомления персонала самовольно прошла в служебную зону, предназначенную исключительно для сотрудников. Ее целью была съемка компрометирующего видео, якобы подтверждающего пожар (дым) в отеле, хотя это был обычный костер, разожженный местными жителями за его пределами. К сожалению, на служебной территории гостиницы она наступила на укрытие технического колодца и провалилась. Мы сожалеем о случившемся и оперативно оказали необходимую помощь».

Представитель отеля прислал в редакцию видео с табличкой на двери «Вход только для персонала». Однако на фото, предоставленном Олесей, табличка отсутствует.

Что касается проблем с электричеством, в гостинице пояснили: «Генератор действительно вышел из строя и работал некорректно в течение 2–3 дней. Теперь он отремонтирован и действует в штатном режиме. Кратковременные перебои, которые могли наблюдаться после его запуска, связаны с техническими настройками и проверками системы подачи воды. Отключения длились не более 10–15 минут».