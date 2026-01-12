Туристы смогут ездить в Северную Корею на автотранспорте

Туристы из России смогут ездить в Северную Корею на автотранспорте после завершения строительства нового моста через реку Туманная на границе Приморского края и КНДР. Этот путепровод станет первой полноценной автодорогой между двумя странами.Общая протяженность всей конструкции с подъездными путями составит около 4,7 км, а длина самого моста — примерно 1 км. Проект стартовал в апреле 2025 года и по плану завершится к концу 2026-го. Сейчас между Россией и Северной Кореей действует железнодорожный путь через мост Дружбы, по которому машины могут проезжать только по специальным разрешениям, но полноценного автомобильного перехода пока нет. После завершения стройки на реке Туманная автомобили и туристические автобусы смогут напрямую пересекать границу. На автобусе можно будет попасть в КНДР без пересадок, что позволит организовывать туры, как в приграничный Китай, сообщили ТАСС в министерстве туризма Приморского края.

© tourdom.ru

В 2025 году КНДР приняла рекордное число российских туристов: в третьем квартале 2025 года туда приехало около 3,5 тыс. граждан РФ, что стало историческим максимумом за последние годы.

На сегодняшний день россияне могут попасть в Северную Корею несколькими способами: авиационными рейсами — включая недавно запущенные прямые перелеты из Москвы в Пхеньян, а также по железной дороге между Хасаном и Тумангангом.