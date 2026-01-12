Пассажиры зарубежных рейсов снова прилетают во Внуково без багажа

Сразу несколько зарубежных рейсов прибыли в аэропорт Внуково без части багажа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В частности, на рейс Utair UT-716, прилетевший в ночь на понедельник из Дубая, не были загружены 143 единицы багажа. Авиакомпания работает над доставкой вещей туристов в столицу, но просит проявить терпение.

Также некоторые пассажиры рейса VF 5101 из Стамбула авиакомпании AJet, прибывшие утром 12 января, остались без своих чемоданов. «К сожалению, 139 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж», – уточнили в пресс-службе Внуково.

При этом клиенты AJet с рейса VF 275 спустя 8 часов ожидания могут забрать свои чемоданы, которые они не получили ночью. Перевозчик довез вещи пассажиров во время очередного перелета.

Отметим, что проблемы с багажом во Внуково начались еще летом. Тогда многие клиенты турецких перевозчиков прилетали в Россию без чемоданов. Разобраться в ситуации тогда даже обещал отечественный Минтранс, ведомство провело ряд консультаций с зарубежными коллегами. После этого инцеденты с недоставкой багажа стали реже. Однако полностью проблему решить не удалось.