Женщина едва не лишилась ноги после укуса медузы на пляже

Отдыхавшая на пляже женщина угодила в больницу и едва не лишилась ноги после встречи с трехсантиметровой медузой. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел на пляже Пепперминт-Гроув в Австралии. Андреа Боуден находилась на мелководье с детьми и почувствовала острое жжение в ноге, однако не обратила на это внимание и продолжила отдыхать. Вскоре муж пострадавшей обратился за помощью из-за ухудшения состояния супруги. Женщину с почерневшей ногой срочно госпитализировали.

Врачи установили, что после укуса морского животного рана Боуден была инфицирована и загноилась. Спасти ее ногу удалось благодаря антибиотикам и хирургическому удалению пострадавшей кожи.

Ранее трое российских туристов пострадали от опасных медуз. Инцидент произошел на Кубе после шторма. Туристы голыми ногами пытались вытолкнуть в воду выброшенных на побережье животных.