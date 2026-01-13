Эксперты объяснили, почему Турция не откажется от популярного формата отдыха

Турецкие курорты не смогут внести изменения в систему «все включено» — есть большой риск лишиться российских туристов. Такое мнение в понедельник, 12 января, выразил владелец одного из отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

— Российский рынок для Антальи — один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и рассчитывают бюджет. «Все включено» для многих — не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, — сказал он.

По его словам, на данный момент конкуренция в мировой туристической отрасли очень высокая. Поэтому путешественник «сравнивает не лозунги, а итоговую цену и набор услуг».

— Если Турция начнет размывать то, за что ее выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет. Сектор этого допустить не может — особенно в период, когда борьба идет за каждого, — цитирует Бильгинера РИА Новости.

По словам туристического агента Елизаветы Черновой, отдых в Турции остается самым оптимальным по соотношению «цена — качество», несмотря на сообщения о случаях экономии со стороны местных отелей.