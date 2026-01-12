Отказ от системы «все включено» в турецких отелях может дорого обойтись курортам

Идея пересмотреть привычную систему «все включено» в турецких отелях может дорого обойтись курортам – особенно если речь идет о российских туристах. В туристической отрасли Антальи считают, что сейчас не время ломать то, к чему гости давно привыкли.

© tourdom.ru

Один из известных представителей отрасли, владелец крупного отеля Мехмет Уста Бильгинер считает, что россияне выбирают Турцию именно за понятный и предсказуемый формат отдыха. Прилетел – и больше ни о чем не думаешь. Еда, напитки, развлечения уже оплачены, бюджет ясен заранее.

На этом фоне заявления о возможном отказе от all inclusive звучат тревожно. Ранее некоторые представители турбизнеса раскритиковали систему, заявив, что туристы перестали выходить из отелей, бесконечно едят и почти не видят страну. В качестве альтернативы предлагалось перейти на формат, где гости сами «собирают» отдых под себя – например, отели без алкоголя или с платными опциями.

Но, как подчеркивает Бильгинер, для российского рынка такие изменения могут выглядеть не как забота о качестве, а как ухудшение условий.

«Люди сравнивают очень просто: сколько стоит поездка и что они за эти деньги получают. Если привычный набор услуг исчезает или становится дороже, турист без долгих раздумий выбирает другое направление», – объяснил он РИА «Новости».

Конкуренция между курортами сегодня жесткая: Египет, ОАЭ, Азия – вариантов хватает. И если Турция начнет отказываться от того, что годами было ее главным преимуществом, часть туристического потока легко может уйти к соседям.

Именно поэтому, уверяют в отрасли, резких шагов быть не должно. В администрации президента Турции уже сообщили, что предложения по системе «все включено» действительно обсуждаются, но любые решения будут приниматься аккуратно – с оглядкой на ожидания туристов и без ударов по индустрии.