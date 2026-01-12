Какие трудности ждут россиян, собирающихся в Европу в 2026 году

Россиянам становится все труднее осуществить мечту о каникулах в Европе. На сегодняшний день уже девять стран Европейского союза (ЕС), включая ключевые туристические направления, перестали признавать загранпаспорта старого образца — без биометрии. С 1 апреля 2026 года список пополнит еще и Польша. Одновременно с этим продолжают закрываться или ограничивать работу визовые центры европейских стран в России. В конце 2025 года Еврокомиссия (ЕК) запретила выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Несмотря на это ситуация не так безнадежна, как кажется. Что ждет российских туристов и какие страны ЕС охотнее выдают шенгенские визы в 2026 году — в материале «Ленты.ру».

Какие страны отказались от старых российских загранпаспортов

С 1 апреля 2026 года Польша перестанет признавать российские пятилетние паспорта для въезда на свою территорию. Аналогичные правила уже ввели Германия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Исландия и Румыния. Попытка обойти этот запрет может привести к выдворению из страны.

Европейские государства последовательно запрещают загранпаспорта без биометрии с начала 2025 года. Проблемы возникают уже на этапе оформления виз: в документы старого образца их просто не ставят. Если все-таки удалось получить шенген, на границе его обладателем заинтересуются таможенники. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше заранее оформить десятилетние паспорта, в противном случае такая ошибка может стоить не только отпуска, но и денег.

Например, в июне 2025 года пара из России захотела увидеть Париж, но не учла новые правила и была задержана пограничной службой сразу после приземления. На территорию страны они так и не попали. В результате россияне лишились брони в отеле и билетов на следующий рейс в Милан. Супруги пытались дозвониться в российское консульство, но не смогли и вернулись на родину.

Мультивизы для россиян закончились

Осенью 2025 года ЕС решил закрутить гайки еще туже. 7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз (мультивизы) для россиян. В заявлении ЕК было сказано, что эта мера позволит проводить более тщательную проверку заявлений на визы для снижения потенциального риска европейской безопасности.

Но не все в Европе поддержали инициативу. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что решение о запрете выдавать мультивизы россиянам бессмысленно и вредит Европейскому союзу.

«Потеря (...) туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто. Это вновь наносит ущерб нашей собственной экономике в Европейском союзе, и это, на мой взгляд, бессмысленная инициатива», — отметил евродепутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ в мультивизах для россиян самоубийством для Европы. Вслед за этим запретом в России допустили полное прекращение выдачи шенгенов гражданам страны, однако в ЕС такую возможность опровергли.

Тем не менее гражданам РФ все же придется приспособиться к новой реальности, в рамках которой шенген будет выдаваться лишь на заявленные сроки. При этом те, кто уже имеет мультивизу, могут спокойно ею пользоваться до истечения срока.

В новых условиях туристам придется внимательнее планировать поездки и готовиться к тому, что каждый въезд в Европу потребует отдельного визового оформления. Туроператоры и визовые эксперты советуют закладывать больше времени на подготовку документов и подачу заявлений.

Что делать россиянам в новых условиях:

подавать документы заранее и строго на конкретную поездку, указывая реальные даты въезда и выезда;

заранее бронировать жилье и билеты, при отсутствии мультивизы консульства чаще проверяют маршрут;

учитывать, что визу, скорее всего, выдадут ровно на срок поездки или с минимальным коридором;

получить приглашение от родственника из Европы;

рассматривать страны, которые традиционно лояльно относятся к россиянам.

Кто все еще может получить мультивизу

Европейские поездки для россиян постепенно превращаются из спонтанных путешествий в проект, требующий точного расчета и подготовки. Но некоторые послабления в новых правилах все же есть. К примеру, если россиянин входит в так называемую группу «заявителей с пониженным профилем риска», он может рассчитывать на получение многократного шенгена. К таким гражданам относятся близкие родственники европейцев или россиян, которые постоянно живут на территории ЕС. Например, супруги, дети до 21 года и родители. Если такой человек ранее уже получал минимум три шенгена и использовал их без нарушений в течение последних двух лет, он может получить мультивизу.

Исключением также стали моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад. При этом важно, чтобы их поездки были связаны с выполнением профессиональных обязанностей. К ним предъявляются те же требования, что и к родственникам граждан ЕС.

Государства-члены ЕС также могут сами принимать решения о выдаче мультивиз лицам, прозрачность намерений которых не вызывает у них сомнений, — в основном это диссиденты, правозащитники, представители общественных организаций, журналисты и их близкие родственники. Им въезд может быть одобрен на срок до пяти лет.

Какие еще трудности с шенгеном ждут россиян в 2026 году

Еще одним препятствием на пути к идеальному европейскому отпуску становится закрытие или частичное прекращение работы визовых центров. Сокращение числа слотов приводит к очередям — даже там, где шенген формально продолжают выдавать, физически подать документы становится сложнее. Запись на подачу заявлений открывается нерегулярно и быстро закрывается, а некоторые страны и вовсе принимают просителей лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом эксперты замечают рост числа отказов без объяснения причин. Этого стоит бояться при нестабильной финансовой ситуации, отсутствии визовой истории за последние годы или подозрении на попытку иммиграции. При этом апелляция редко приводит к успеху, а повторная подача заявки возможна лишь через некоторое время.

Какие страны Европы охотнее выдают визы россиянам

Несмотря на трудности, все еще есть страны, которые охотно выдают россиянам шенгены. К примеру, Испания последние несколько месяцев открывала слоты на запись за три-четыре недели, прием осуществлялся только в Санкт-Петербурге, однако в декабре испанские визовые центры возобновили полноценную работу в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре. Рассмотрение занимает около месяца, шенген выдается однократный.

В Италии выдают слоты на ближайшие дни в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах — на месяц вперед. В столице и других городах рассмотрение занимает около двух месяцев, в Петербурге — две-три недели. Новички могут рассчитывать на визу на даты поездки, а туристы с визовой историей — на срок до шести месяцев. При этом Италия — единственная страна, которая все еще выдает мультивизы, отмечают тревел-блогеры.

Во французских визовых центрах запись идет активно с помощью бота. Документы рассматривают три-четыре недели, а если дата поездки близко, консул поставит просителя в приоритет и даст ответ в короткие сроки. Однако Франция выдает визы лишь на даты поездки, без коридора и с однократным въездом.

Податься на визу в Венгрию можно на ближайшие даты, рассмотрение занимает две-три недели. Сроки визы такие же, как во Франции.