В Китае запустили в небо первый туристический дирижабль: видео

В Юэчэне, районе города Шаосин провинции Чжэцзян, недавно прибыл уникальный «воздушный гость», сообщает China Global Television Network. Дирижабль Xiangyun AS700, прозванный «воздушной белугой», был доставлен в Центр науки и технологий Цзяньшуй, став первым пилотируемым AS700, официально поступившим в Восточный Китай. Как сообщили представители Института исследований специальных транспортных средств при Корпорации авиационной промышленности Китая, это событие знаменует важную веху для коммерческого использования пилотируемых дирижаблей.

© Naukatv.ru

Новые возможности китайской авиации

AS700 полностью разработан институтом и является первым китайским пилотируемым дирижаблем, полностью соответствующим национальным требованиям летной годности. Дирижабль может перевозить до десяти пассажиров на расстояние до 700 километров. Длина дирижабля составляет 50 метров. Из-за его обтекаемой формы, напоминающая облако ему дали название «Сяньюнь», что переводится как «благоприятное облако».

«AS700 способен летать на низкой высоте с небольшой скоростью, с высоким уровнем безопасности и надежности», — отмечают разработчики.

Дирижабль обеспечивает обзор на высоте от 100 до 300 метров, позволяя пассажирам любоваться водными путями и живописными пейзажами региона Цзяннань. По словам специалистов, такой вид туризма открывает новые возможности для знакомства с местными достопримечательностями, недоступные обычными наземными маршрутами.

Подготовка к коммерческим полетам

В ближайшие месяцы дирижабль пройдет дополнительные тестовые полеты в Юэчэне для подготовки к коммерческому использованию. Планируется, что школа пилотов откроется для широкой публики уже в следующем году после получения всех необходимых сертификатов. В рамках подготовки обучаются первые три пилота AS700, которые затем обеспечат профессиональную поддержку будущих операций.

Цель проекта — создание комплексной промышленной цепи для пилотируемых дирижаблей и формирование экономической экосистемы для низкогорной авиации. Эксперты отмечают, что технологические инновации в этой сфере способны стимулировать рост экономики регионов с низкой плотностью городской застройки и способствуют расширению возможностей отечественного дирижаблестроения.