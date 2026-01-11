Как российских туристов обманывают в Турции

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для туристов, которые планируют отдых в Турции. Им рекомендовали проявлять повышенную осторожность и помнить о потенциальных опасностях, чтобы избежать неприятностей, таких как карманные кражи. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, как подготовиться к отпуску, чтобы не стать жертвой карманников, и какие уловки используют мошенники в Турции, чтобы обмануть россиян.

Как обезопасить себя от краж в путешествиях

По его словам, данное предупреждение касается больших турецких городов и туристических маршрутов. Разбои и грабежи в туристических зонах — огромная редкость.

«Турция очень серьезно относится ко всем туристическим зонам. Там соблюдаются все необходимые меры безопасности, которые защищают российских туристов от краж. Жандармерия и туристическая полиция следят за обстановкой и всегда придут на помощь россиянам», — сказал он.

В больших городах, например, в Стамбуле, российским туристам важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не стать жертвами карманников и мошенников. Эти рекомендации подходят для путешествия в другие страны:

не нужно класть вещи и деньги в открытые карманы — они должны закрываться на молнию;

не стоит носить с собой большое количество наличных;

нельзя брать на прогулки и экскурсии оригинал загранпаспорта, лучше сделать ксерокопию документа;

все ценные вещи должны храниться в камере хранения на ресепшене отеля или в сейфе, который находится в номере;

можно спрятать ценные вещи в чемодан, который защищен замком;

избегать большого скопления людей;

не оставлять сумки и личные вещи без присмотра;

не обменивать деньги через физических лиц.

«В Турции нельзя принимать никакие подарки и цветочки от детей. Это очень распространенный случай, когда к туристам подходит ребенок и дарит цветок. Россияне радостные и довольные его принимают, а после этого ребенок хватает их за ноги и за руки, плачет, орет и требует денег. Ни в коем случае этого делать нельзя. Также в Турции активизировались уличные фотографы, которые предлагают женщинам сделать фото, а потом требуют денег или могут украсть смартфон», — предупредил Мельник.

Страховка туристов от краж

Специалист добавил, что страхования от ограбления не существует. Россияне могут оформить только:

медицинское страхование;

страхование багажа;

страхование ответственности туроператора;

страхование рисков, из-за которых поездку будет невозможно осуществить, например, заболевания, летальный исход близких родственников.

