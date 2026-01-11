«Орет и требует денег»: как российских туристов обманывают в Турции
Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для туристов, которые планируют отдых в Турции. Им рекомендовали проявлять повышенную осторожность и помнить о потенциальных опасностях, чтобы избежать неприятностей, таких как карманные кражи. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, как подготовиться к отпуску, чтобы не стать жертвой карманников, и какие уловки используют мошенники в Турции, чтобы обмануть россиян.
Как обезопасить себя от краж в путешествиях
По его словам, данное предупреждение касается больших турецких городов и туристических маршрутов. Разбои и грабежи в туристических зонах — огромная редкость.
«Турция очень серьезно относится ко всем туристическим зонам. Там соблюдаются все необходимые меры безопасности, которые защищают российских туристов от краж. Жандармерия и туристическая полиция следят за обстановкой и всегда придут на помощь россиянам», — сказал он.
В больших городах, например, в Стамбуле, российским туристам важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не стать жертвами карманников и мошенников. Эти рекомендации подходят для путешествия в другие страны:
- не нужно класть вещи и деньги в открытые карманы — они должны закрываться на молнию;
- не стоит носить с собой большое количество наличных;
- нельзя брать на прогулки и экскурсии оригинал загранпаспорта, лучше сделать ксерокопию документа;
- все ценные вещи должны храниться в камере хранения на ресепшене отеля или в сейфе, который находится в номере;
- можно спрятать ценные вещи в чемодан, который защищен замком;
- избегать большого скопления людей;
- не оставлять сумки и личные вещи без присмотра;
- не обменивать деньги через физических лиц.
«В Турции нельзя принимать никакие подарки и цветочки от детей. Это очень распространенный случай, когда к туристам подходит ребенок и дарит цветок. Россияне радостные и довольные его принимают, а после этого ребенок хватает их за ноги и за руки, плачет, орет и требует денег. Ни в коем случае этого делать нельзя. Также в Турции активизировались уличные фотографы, которые предлагают женщинам сделать фото, а потом требуют денег или могут украсть смартфон», — предупредил Мельник.
Страховка туристов от краж
Специалист добавил, что страхования от ограбления не существует. Россияне могут оформить только:
- медицинское страхование;
- страхование багажа;
- страхование ответственности туроператора;
- страхование рисков, из-за которых поездку будет невозможно осуществить, например, заболевания, летальный исход близких родственников.
Русские женщины все чаще засматриваются на мужчин родом из Турции, потому что видят в сериалах идеальных партнеров, которые готовы добиваться расположения своей избранницы, несмотря ни на что. Однако иногда мечты о сказке с восточным принцем разбиваются вдребезги. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, можно ли считать турок главными «красными флагами» в отношениях и как распознать опасного кандидата сразу.