Туристы двое суток не могут вернуться из Хургады

Двое суток не могут улететь из Хургады в Москву туристы, чье возвращение в Россию было запланировано рейсом NE 602 за 9 января. Первоначально его должны были отправить в 20:30. О проблеме в редакцию TourDom.ru сообщила одна из отдыхающих.

© РИА Новости

График Nesma Airlines нарушил обильный снегопад в столице. Пятничный рейс NE 601 из Внуково в Египет сдвинули на 18 часов, из-за которого возникла задержка и на обратном направлении. Однако, к удивлению россиян, прибывший в Хургаду борт не выполнил обратный рейс ни сразу по прибытии, ни на следующий день.

«Время переносится на несколько часов постоянно. Вчера дали информацию, что вывозить будут из отеля в воскресенье в 9 утра. Сегодня время сначала сместилось на 14 часов, потом на 18. Почему авиакомпания не может осуществить рейс, ответа нет. Радует одно, что ожидание происходит в отеле и на ночь дают номера. Но делают это вечером, а в 12 всех выселяют – обедать еще удается без браслета, а вот ужинать – нет», – рассказали туристы журналисту TourDom.ru.

Судя по данным Flightradar, технических проблем с самолетом не возникло – он исправно летает. Первым делом после приземления в Хургаде авиакомпания принялась устранять отставания на других маршрутах в Россию – речь о перелетах в Минеральные Воды и обратно. Были проблемы и на рейсах в Волгоград.

Далее борт вернулся на маршрут Хургада – Москва. Сейчас он делает уже второй круг и, если верить данным сервиса и онлайн-табло Внуково, вечером все-таки заберет пассажиров, ожидающих вылета двое суток. В России они должны приземлиться 01:12. Более 40 часов ждет отправки на курорт NE 603 из Москвы. Его планируют выполнить сегодня вечером. Сейчас на полетах в Россию задействованы три из восьми Airbus A320 египетской авиакомпании. На рейсах в Шарм-эль-Шейх также возникли сбои в расписании, но в меньшей степени.