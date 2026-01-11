Сколько еще будет закрыт оставшийся без туристов РФ финский аэропорт

Столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта. Об этом сообщил ТАСС работник воздушной гавани.

© РИА Новости

«Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в указанный период возможны только разовые рейсы по отдельным заявкам.

Ранее в аэропорту отмечали, что здесь также не проводится регулярная очистка от снега взлетно-посадочной полосы, так как в ближайшие месяцы здесь ни одного планового рейса не ждут.

«Если будут какие-то разовые полеты, то вот под них возможна очистка», — отмечали в беседе с ТАСС представители воздушной гавани.

Между тем, ближайший рейс, который планово может вылететь из Лаппеенранты, запланирован только на 23 мая. Речь идет, как отмечал собеседник агентства, про чартерный борт на Родос, который затем должен вернуться сюда 30 мая. Таким образом, пока воздушная гавань планирует обслужить в наступившем году только два рейса.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году он был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию.