Стали известны три незаезженных места для отдыха «по-другому»

Вьетнамская провинция Ниньбинь известна своими живописными пейзажами, скалами и речными каналами. Однако там нет 5-звездочных отелей, все гораздо проще и аутентичнее.

Таиландская провинция Нан является местом в дали от популярных туристических маршрутов. Там можно увидеть подлинный Таиланд с древними храмами и нетронутой природой. При этом, там нет торговых центров и шумных баров, пишет Турпром.

Китайский город Гуйлинь станет направлением для тех, кто хочет увидеть природу и культуру Поднебесной. Туристы не найдут здесь шумных развлечений и ночных клубов.

Гуйлинь, Ниньбинь и Нан являются туристическими направлениясм, которые пока еще не стали популярными.

