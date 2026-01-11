Эксперт оценил возможный рост цен на зарубежный отдых

Предпосылок для повышения цен на зарубежный отдых для россиян в 2026 году пока нет, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

© РИА Новости

«Все зависит от курса валют и ценовой политики самих стран. Довольно сложно сейчас что-то прогнозировать. На данный момент предпосылок нет, но все может измениться», — сказала она.

Исполнительный директор АТОР отметила, что стоимость отдыха стала особенно значимой для российских туристов. Поэтому, не дожидаясь изменения курса рубля и других обстоятельств, они активно бронируют летние турпоездки по акциям.

«Надо сказать, что глубина продаж в целом увеличилась не только в выездном туризме, но и во внутреннем. И главный мотиватор и в том, и в другом случае — желание приобрести тур по более низкой цене», — добавила Ломидзе.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:30 мск.