Стало известно, какие наказания ждут туристов за брошенный мусор

С 1 января 2026 года в Малайзии вступил в силу новый закон, ужесточающий наказание за мусор, брошенный мимо урны. Согласно новым правилам, нарушителей, помимо штрафа в две тысячи малазийских ринггитов (около 40 тысяч рублей), ждут обязательные общественные работы длительностью до 12 часов.

Туристы и местные жители, уличенные в таком правонарушении, будут подметать улицы, мыть туалеты, стричь газоны и выполнять другие работы по поддержанию чистоты.

Власти страны подчёркивают, что данная мера не является унижением, а призвана научить людей ценить чистоту и уважать труд других. Закон действует одинаково для всех: и для граждан Малайзии, и для иностранных гостей. Уже в первый день его действия к обязательным работам были приговорены 42 человека, из которых 18 оказались иностранными туристами. Информации о наличии среди них граждан России не поступало.

Этот шаг связан с планами властей по повышению уровня экологической культуры и поддержанию порядка в общественных местах. Отдых, по их мнению, не должен становиться поводом для пренебрежения правилами благоустройства.

В 2026 году ожидается также восстановление прямого авиасообщения между Россией и Малайзией, что может увеличить турпоток, поэтому информирование о строгих нормах становится особенно актуальным.