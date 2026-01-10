Российских туристов предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии

Отдыхающие на пляжах Гоа и Кералы российские туристы должны помнить о мерах предосторожности в связи с опасностью укусов песчаных блох. Об этом напомнила врач посольства РФ в Нью-Дели Наталья Панфилова.

По ее словам, находясь на курортах, туристы должны особенно внимательно следить за любыми повреждениями кожи.

Врач также рекомендовала заранее подготовить аптечку, включив в нее антигистаминные препараты, энтеросорбенты и средства от солнечных ожогов.

Для дополнительной защиты от солнца специалист советует носить купальники с длинными рукавами и УФ-защитой, рубашки с длинным рукавом, а также обязательно использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.

— Осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку надо передвигаться в обуви и не лежать на нем, — отметила Панфилова в беседе с ТАСС.

